Michael Pitt enfrenta acusações de abuso sexual e agressão

Ator Michael Pitt é preso sob acusações de abuso sexual e agressão

O ator americano Michael Pitt foi indiciado por acusações de abuso sexual e agressão contra sua ex-namorada, com incidentes ocorridos entre 2020 e 2021. De acordo com o processo, a vítima relatou ter sido agredida com objetos como madeira e tijolo e estrangulada até perder a consciência. Michael Pitt se declarou inocente das acusações, pagou uma fiança de cerca de R$ 600 mil e deve comparecer à corte na próxima semana para responder ao processo.

Assista em vídeo - Ator Michael Pitt é preso sob acusações de abuso sexual e agressão

