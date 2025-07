Morango do amor se torna sensação gastronômica no Brasil Doce conquista redes sociais e impulsiona vendas em várias regiões Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h45 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h45 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Morango do amor se destaca como nova tendência culinária no Brasil.

Doce é feito com morangos cobertos de leite em pó e calda de caramelo.

A popularidade gera filas e aumenta os preços da fruta em diversas regiões.

Confeiteiras registram vendas rápidas e expandem a produção do doce.

Morango do amor é a nova sensação gastronômica no Brasil

O morango do amor está ganhando destaque como uma nova tendência culinária no Brasil, comparável ao sucesso da maçã do amor. Este doce inovador consiste em morangos cobertos por uma camada de leite em pó e calda de caramelo, conquistando confeiteiras e usuários das redes sociais, além de inspirar memes.

A popularidade crescente do morango do amor tem gerado filas em locais como São Luís, Maranhão, onde a chegada de carregamentos de morangos foi celebrada com entusiasmo. A alta demanda fez com que o preço da fruta aumentasse, chegando a R$ 40,00 por caixa em regiões como Mato Grosso do Sul.

Confeiteiras relatam que as vendas têm sido rápidas e surpreendentes, com doces esgotando em minutos. Esse sucesso levou muitas a expandirem sua produção e adicionarem o doce ao cardápio. Com sua combinação única de sabores e textura crocante, o morango do amor continua a atrair consumidores curiosos por essa nova sensação gastronômica.

