Motoboy ajuda polícia a identificar suspeita de envenenamento em Itapecerica Adolescente confessou ter envenenado duas jovens; uma morreu Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h08

Adolescente que matou jovem com bolo de pote envenenou outra vítima

Uma adolescente foi detida após confessar ter envenenado duas jovens com bolo de pote em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ana Luisa Neves faleceu por conta do envenenamento, enquanto outra jovem, uma vendedora de roupas de 17 anos, sobreviveu. As duas estudavam na mesma escola, mas não eram amigas próximas.

A vendedora recebeu o bolo de um motoboy e consumiu-o sem suspeitas devido à ausência de cheiro ou sabor estranhos. O motoboy notou o nervosismo da suspeita durante a entrega e ajudou a polícia na identificação dela. A adolescente está na Fundação Casa por pelo menos 45 dias enquanto a investigação continua.

A polícia aguarda o laudo necroscópico para confirmar a causa da morte de Ana Luisa. Especialistas sugerem que o crime pode ter sido motivado por inveja patológica exacerbada pelo uso excessivo de redes sociais.

