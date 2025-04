Motorista acusado de atropelar jovens em São Caetano estava acima do limite de velocidade Brendo dos Santos Sampaio tinha histórico de infrações e carteira prestes a ser suspensa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h48 ) twitter

Análise de perito confirma que carro que atropelou jovens em SP estava em alta velocidade

Um perito forense analisou imagens do atropelamento fatal de duas jovens em São Caetano do Sul, confirmando que o veículo estava acima do limite de velocidade permitido. O motorista, Brendo dos Santos Sampaio, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio com dolo eventual. Ele alegou não ter visto as jovens porque observava o semáforo no momento do acidente.

As imagens mostraram que o carro estava a cerca de 72 km/h em uma via onde o limite é de 60 km/h. Testemunhas relataram que o motorista participava de um racha antes do acidente.

Sampaio acumulava mais de 80 pontos na carteira de habilitação, que seria suspensa em breve, e tinha várias infrações, principalmente por excesso de velocidade.

O sinal estava vermelho para as jovens, mas elas atravessaram na faixa de pedestre. O motorista deveria ter reduzido a velocidade, mas acelerou.

Especialistas alertam sobre a interpretação errada do sinal amarelo, que deve ser visto como um aviso para parar, não para acelerar. O caso está sob investigação, e a prisão do motorista foi mantida até a análise de um pedido de habeas corpus.

