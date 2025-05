Motorista recebe ameaças após acidente fatal em Vitória (ES) Carro de trabalho é vandalizado por moradores após colisão com motociclista Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h30 ) twitter

Motorista envolvido em acidente de trânsito recebe ameaças e tem carro vandalizado

João Vitor Silva, motorista envolvido em um acidente fatal em Vitória, Espírito Santo, está enfrentando ameaças após o incidente que resultou na morte de um motociclista. Moradores da região vandalizaram seu carro, utilizado para fins profissionais.

Ele afirmou que permaneceu no local até a chegada da Polícia de Trânsito e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele enfatizou não ter tido intenção de causar a morte e agora busca imagens de câmeras de segurança para comprovar sua inocência. O carro foi alvo de chutes, golpes com pedaços de madeira e pedras arremessadas. A polícia confirmou que ele seguiu todos os procedimentos exigidos no local do acidente.

Assista em vídeo - Motorista envolvido em acidente de trânsito recebe ameaças e tem carro vandalizado

