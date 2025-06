Mulher é ferida por disparo em festa junina escolar em Belo Horizonte Tiro partiu de prédio vizinho e atingiu participante do evento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h08 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é atingida por tiro durante festa junina em Belo Horizonte (MG)

Durante uma festa junina na quadra de uma escola particular na região centro-sul de Belo Horizonte, uma mulher foi atingida por um tiro no ombro. O disparo teria vindo de um dos edifícios próximos, possivelmente motivado por reclamações sobre o barulho do evento.

A vítima estava conversando com uma professora quando sentiu o impacto. Ela foi socorrida por colegas e um pai que estava presente, que é enfermeiro, prestou os primeiros atendimentos. Após realizar um exame de raio-x, foi confirmado que o ferimento havia sido causado por uma bala de calibre 38, que ficou alojada em seu braço.

A polícia investiga o caso e acredita que o tiro foi disparado de cima para baixo, indicando que partiu de um prédio vizinho. A vítima suspeita que o atirador estava irritado com o som da festa. A bala foi removida em cirurgia e entregue às autoridades para análise.

Assista ao vídeo - Mulher é atingida por tiro durante festa junina em Belo Horizonte (MG)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!