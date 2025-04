Mulher é presa por planejar morte do marido para receber seguro de vida Michelle Nunes e amante teriam pago R$ 45 mil a executores ainda não identificados Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h21 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h21 ) twitter

Mulher é presa suspeita de encomendar morte de marido para receber seguro de vida

Michelle Aparecida Nunes foi presa sob suspeita de planejar a morte do marido, Paulo Eduardo Miranda Minutti, com a ajuda de seu amante, Diego Fernandes dos Santos. O crime ocorreu em maio do ano passado e foi disfarçado como latrocínio. A polícia afirma que o casal pagou R$ 45 mil a executores não identificados.

Paulo foi morto a tiros enquanto ia para o trabalho, e seus pertences foram levados para simular um roubo seguido de morte. No entanto, essa versão não convenceu a polícia, que investigou o caso por 11 meses. Uma testemunha sob proteção forneceu informações cruciais que levaram à prisão de Michelle e Diego.

Dois dias após o crime, Michelle tentou iniciar o processo para receber o seguro de vida do marido, que poderia chegar a quase um milhão de reais. Porém, a justiça bloqueou o pagamento devido às suspeitas sobre ela. Com as prisões, a família de Paulo espera por justiça enquanto lida com a perda trágica.

