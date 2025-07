Mulher é resgatada de árvore durante enchente no Missouri Alerta de novas enchentes emitido no Kansas; cheias são as piores em décadas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher se agarra em árvore durante enchente no Missouri, EUA

Bombeiros no Missouri, EUA, resgataram uma mulher que se agarrou a uma árvore para escapar de uma enchente causada por uma forte correnteza. Usando um bote, eles alcançaram a vítima, que após o resgate recebeu atendimento médico e está bem. No Kansas, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para possíveis novas enchentes na região metropolitana; as inundações deste ano são as mais severas em mais de três décadas.

Assista ao vídeo - Mulher se agarra em árvore durante enchente no Missouri, EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!