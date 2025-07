Mulher viraliza ao dormir em casamento luxuoso de Éder Militão Cansaço extremo foi a razão para o sono durante a festa em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h24 ) twitter

Veja quem é a convidada de Éder Militão que viralizou ao dormir durante show de Gusttavo Lima

Marcela Moreno virou destaque nas redes sociais após ser filmada dormindo no casamento do jogador Éder Militão, em São Paulo. A cerimônia contou com uma apresentação de Gusttavo Lima e durou 12 horas, das 18h de sexta-feira até as 6h de sábado.

Marcela explicou que seu cansaço era devido à sua rotina exaustiva como assistente fiscal, mãe e estudante nos fins de semana. Além disso, ela viajou cinco horas do interior até o local do evento e se preparou intensamente para a ocasião.

O vídeo gerou diversas reações online, com muitas pessoas se identificando com o cotidiano cansativo dela. Marcela destacou que suas múltiplas responsabilidades justificam seu sono durante a celebração.

