Nevoeiro denso afeta São Paulo e interrompe operações aéreas Neblina compromete visibilidade em rodovias e no campo de Marte Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h26 )

Nevoeiro afeta visibilidade em São Paulo nesta terça-feira (22)

Na manhã desta terça-feira, São Paulo foi coberta por um denso nevoeiro, reduzindo a visibilidade em rodovias e suspendendo decolagens de helicópteros no campo de Marte. A Defesa Civil informou que o fenômeno deve se dissipar com o aumento da temperatura, que pode chegar a 26 graus durante o dia. Tentativas de contato com o Aeroporto Internacional de Guarulhos não resultaram em informações sobre possíveis impactos nos voos.

Assista ao vídeo - Nevoeiro afeta visibilidade em São Paulo nesta terça-feira (22)

