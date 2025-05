Onda de frio traz baixas temperaturas ao Brasil a partir de quinta-feira Frio intenso pode causar recordes de temperatura mínima nas regiões sul e sudeste Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h47 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h47 ) twitter

Onda de frio deve atingir o Brasil a partir da próxima quinta (29)

Uma intensa massa de ar polar começará a afetar o clima no Brasil nesta quinta-feira, provocando uma queda significativa nas temperaturas em diversas regiões até o início de junho. No sul do país, existe a possibilidade de neve ou chuva congelada nas áreas serranas.

Grandes cidades das regiões sudeste e centro-oeste também devem registrar recordes de temperatura mínima neste ano. Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas podem variar entre 27 graus na quarta-feira e cair para 7 graus na sexta-feira. Até mesmo partes do norte do país devem sentir um clima mais gelado do que o habitual.

