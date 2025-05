Ônibus pega fogo na rodovia Anhanguera e deixa um ferido em São Paulo Incêndio destrói ônibus e provoca congestionamento de 4 km na chegada a São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h12 ) twitter

Ônibus pega fogo na rodovia Anhanguera e deixa um ferido, em São Paulo

Um incêndio destruiu um ônibus na rodovia Anhanguera em São Paulo nesta manhã, deixando uma pessoa ferida que foi atendida no local. Imagens aéreas da RECORD mostraram o veículo em chamas com uma intensa fumaça preta, sugerindo um possível vazamento de combustível que espalhou o fogo pelo acostamento. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas o ônibus ficou totalmente destruído. Devido ao incidente, a faixa 3 e a alça de acesso para o bairro estão bloqueadas, resultando em um congestionamento de 4 km próximo ao rodoanel Mário Covas.

Assista em vídeo - Ônibus pega fogo na rodovia Anhanguera e deixa um ferido, em São Paulo

