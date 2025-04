Operação em Suzano resulta em mortes de associados de facção peruana Polícia busca capturar Erick Moreno Hernández, conhecido como Monstro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h41 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h41 ) twitter

Suspeitos mortos em confronto em Suzano são integrantes da quadrilha peruana

A polícia identificou dois homens mortos em uma operação em Suzano, na Grande São Paulo. Eles eram associados de Erick Moreno Hernández, conhecido como Monstro, um dos criminosos mais procurados do Peru. Durante a operação policial, houve troca de tiros que resultou na morte de um sargento e ferimentos em outro policial.

Erick Moreno Hernández fugiu do Peru pela Bolívia antes de entrar no Brasil. Ele é investigado por diversos crimes, incluindo sequestros e homicídios. Um dos casos mais conhecidos envolve a morte do cantor Paul Flores. Acredita-se que o grupo liderado por Monstro planeja usar o Brasil como rota para distribuir cocaína peruana para a Europa com suposto apoio do PCC. A Interpol mantém um alerta internacional para sua captura, enquanto autoridades peruanas colaboram com a investigação no Brasil.

