Pneu gigante se solta durante apresentação de Monster Truck nos EUA Incidente no estado de Washington não deixou feridos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h23

Pneu gigante de Monster Truck se solta durante apresentação e destrói carros nos EUA

Durante uma apresentação de Monster Truck no estado de Washington, nos Estados Unidos, uma roda dianteira se soltou e rolou até o estacionamento próximo, colidindo com um carro estacionado. O público ficou em choque com o incidente, mas felizmente ninguém ficou ferido. A destruição foi restrita ao veículo atingido.

