Polícia Ambiental resgata filhotes de lobo-guará em Embu-Guaçu Três filhotes ameaçados de extinção são encontrados por agentes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h40

A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia sobre tráfico de animais silvestres em Embu-Guaçu. Ao chegar ao local, os agentes encontraram três filhotes de lobo-guará abandonados em uma área de mata na divisa entre São Paulo e Embu-Guaçu. Os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais.

Os filhotes, com idade estimada entre 15 e 20 dias, foram deixados em uma gaiola após a possível caça da mãe na região do Cerrado, no centro-oeste paulista. Eles estavam famintos e serão levados para um centro de triagem e reabilitação animal para receberem cuidados adequados.

No ano passado, ocorreram cerca de 12 mil casos de tráfico de animais silvestres no estado de São Paulo. A prática ilegal envolve diversas espécies ameaçadas, como arara-canindé e papagaio-real. A polícia alerta que manter animais silvestres como domésticos ou para rituais é crime. Denúncias podem ser feitas pelo número 190.

