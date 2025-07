Polícia desmantela quadrilha do falso advogado em São Paulo Golpistas enganaram milhares de pessoas no Rio Grande do Sul Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h40 ) twitter

Polícia de SP desmantela quadrilha do falso advogado

Uma operação policial em São Paulo prendeu três pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe do falso advogado. As polícias civis de São Paulo e Rio Grande do Sul identificaram cerca de 1.500 vítimas no estado gaúcho, enganadas por criminosos se passando por advogados.

Os golpistas contatavam pessoas com processos judiciais em andamento, alegando falsamente que elas tinham valores a receber mediante pagamento de taxas processuais inexistentes. As transações eram feitas via Pix para contas de laranjas.

Durante a operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. A investigação identificou pelo menos 11 suspeitos envolvidos no esquema, que monitoravam sites de tribunais para acessar dados judiciais. A polícia segue buscando outros membros da quadrilha, que faturou milhões com a prática criminosa.

