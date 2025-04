Polícia intensifica busca por suspeito de assassinato de estudante em São Paulo Corpo de Bruna Oliveira foi encontrado próximo a estacionamento na zona leste Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h43 ) twitter

Polícia intensifica buscas por suspeito do assassinato da estudante Bruna

A polícia de São Paulo está intensificando as buscas pelo principal suspeito do assassinato de Bruna Oliveira da Silva, uma estudante de mestrado cujo corpo foi encontrado em uma área de mata próxima a um estacionamento. Imagens de câmeras de segurança capturaram um homem saindo do local, o que está ajudando nas investigações.

Durante novas perícias no local onde o corpo foi encontrado, os investigadores descobriram uma peça de roupa íntima e um tênis. O laudo aponta que Bruna lutou para sobreviver, com indícios de asfixia e agressões. Seu celular desaparecido foi ligado dois dias após seu desaparecimento, fornecendo uma pista crucial para a polícia.

Bruna tinha 28 anos e era aluna de mestrado em turismo pela USP. Ela era mãe de um menino de sete anos e morava em Itaquera. No dia do desaparecimento, estava voltando para casa após sair do Butantã. Familiares buscam respostas e justiça enquanto aguardam avanços na investigação.

