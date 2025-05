Polícia investiga invasão à casa de ex-prefeito em Santana de Parnaíba Criminosos agrediram família e fizeram reféns durante assalto na Grande São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia investiga invasão à casa de ex-prefeito em Santana de Parnaíba (SP)

A polícia está investigando a invasão à residência do ex-prefeito Silvio Peccioli em Santana de Parnaíba. Quatro criminosos renderam funcionários e a família do político, agredindo-o com uma coronhada. Os ladrões buscavam dinheiro e joias enquanto ameaçavam as vítimas constantemente. A entrada dos bandidos ainda é desconhecida, mas suspeita-se que houve auxílio interno, já que não há sinais de arrombamento. A casa foi periciada, e imagens das câmeras da região estão sendo analisadas para entender o trajeto dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.

Assista em vídeo - Polícia investiga invasão à casa de ex-prefeito em Santana de Parnaíba (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!