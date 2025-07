Polícia investiga possível série de envenenamentos em São Bernardo do Campo Padrasto confessa envenenamento de enteado e é suspeito de outro crime similar Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h28 ) twitter

Bolinho com chumbinho: polícia investiga suspeita de mais vítimas

Um jovem faleceu após consumir um bolinho envenenado em São Bernardo do Campo, com seu padrasto como principal suspeito. A polícia investiga outro possível envenenamento cometido pelo mesmo indivíduo, que confessou ter usado veneno no alimento do enteado em 11 de julho. Lucas da Silva, o jovem vítima, ficou internado em estado grave antes de sua morte cerebral ser confirmada. Seus órgãos foram doados pela família em meio à dor. As autoridades aguardam resultados de exames do Instituto Médico Legal para avançar no inquérito. Além disso, um parente do suspeito em Minas Gerais revelou ter descoberto abusos sexuais cometidos por ele e ameaçou denunciá-lo, o que pode estar relacionado ao novo caso sob investigação.

Assista ao vídeo - Bolinho com chumbinho: polícia investiga suspeita de mais vítimas

