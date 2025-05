Polícia procura responsáveis por balão em chamas que atingiu universidade Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal foram acionados após incidente Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h36 ) twitter

Polícia investiga balão em chamas que atingiu universidade em São Caetano do Sul

A polícia está investigando a origem de um balão em chamas que atingiu o prédio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. O evento se transformou em uma bola de fogo no céu, mas não causou danos à estrutura da universidade, segundo comunicado oficial. Em resposta ao incidente, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal foram acionados para garantir a segurança no local. Até agora, não há informações sobre os responsáveis pelo lançamento do balão ou seu paradeiro.

