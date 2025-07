Policiais salvam casal após carro capotar na Flórida Cinto de segurança foi crucial para a sobrevivência das vítimas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinto de segurança salva vida de casal após carro capotar na Flórida, EUA

Na Flórida, policiais resgataram um casal após um grave acidente em que seu carro capotou. Os oficiais estavam a caminho de outra ocorrência quando avistaram o veículo acidentado. Com treinamento médico, auxiliaram as vítimas a saírem do carro. O uso do cinto de segurança pelo casal foi fundamental para evitar ferimentos graves.

Assista ao vídeo - Cinto de segurança salva vida de casal após carro capotar na Flórida, EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!