Policial invade clínica e mata ex-mulher em Santos Filha do casal também foi ferida durante o ataque Fala Brasil 08/05/2025 - 14h30

Em Santos, Samir Nascimento Rodrigues de Carvalho, um policial militar, entrou armado em uma clínica de dermatologia e estética e matou sua ex-mulher, Amanda Fernandes. Ela aguardava atendimento quando foi atacada. A filha do casal, de apenas 10 anos, também foi ferida no incidente e está internada fora de perigo.

Testemunhas relataram que Amanda vinha recebendo ameaças há cerca de seis meses do ex-marido, mas hesitava em denunciá-lo devido à sua profissão. Após o crime, Samir foi preso em flagrante e levado à delegacia de defesa da mulher em Santos. Posteriormente, ele foi transferido para o presídio Romão Gomes em São Paulo. A arma utilizada no crime foi apreendida pelas autoridades.

O local do crime foi interditado para a realização da perícia e só foi liberado após a remoção do corpo de Amanda. Ela era empresária do ramo de comércio exterior.

