Policial militar se entrega por envolvimento em atentado no Rio

Policial se entrega por atentado contra bicheiro Vinícius Drumond no Rio

Um policial militar apresentou-se em uma delegacia do Rio de Janeiro por envolvimento no atentado contra Vinícius Drumond. Outro policial já havia sido detido anteriormente. Câmeras de segurança foram essenciais para identificar quatro suspeitos: David Bruno Nogueira Vieira, Adriano de Carvalho de Araújo, Rafael Ferreira da Silva, conhecido como Cachoeira, e Luiz César da Cunha, que se entregou na delegacia da Penha.

A investigação continua para identificar outros envolvidos no planejamento e execução do crime e descobrir quem ordenou o ataque e as motivações por trás dele. Vinícius Drumond, filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, está sob investigação por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e agiotagem.

