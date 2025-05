Policial resgata homem de carro prestes a pegar fogo na Califórnia Oficial salva vítima desacordada de veículo em incidente dramático Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h50 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h50 ) twitter

Homem é resgatado após ficar preso em carro prestes a pegar fogo na Califórnia

Na Califórnia, um policial realizou um resgate heroico ao salvar um homem preso em um carro prestes a pegar fogo. A câmera corporal do oficial capturou o momento em que ele se aproximou do veículo enquanto outras pessoas tentavam abrir a porta. A vítima estava inconsciente e presa pelo cinto de segurança. Com rapidez e eficiência, o policial conseguiu retirar o homem do carro e arrastá-lo para fora com segurança.

