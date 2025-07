Prefeitura reforça segurança em São Paulo após ataques a ônibus Vandalismo atinge ônibus em Guarujá e zona sul; dois suspeitos presos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h34 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h34 ) twitter

Prefeitura de São Paulo intensifica segurança após novos ataques a ônibus

O estado de São Paulo enfrenta uma onda de vandalismo contra ônibus, com 886 veículos danificados desde junho. Em Guarujá, um adolescente arremessou uma pedra em um ônibus após o motorista recusar carona gratuita. Na zona sul da capital, bolinhas de gude foram usadas para atacar outro veículo.

Em resposta, a prefeitura intensificou a segurança com o envio de 50 viaturas da guarda municipal para patrulhar as áreas mais afetadas e destacando guardas civis e policiais militares nos coletivos. Dois irmãos, Edson e Sérgio Campolongo, foram presos por envolvimento nos ataques. Edson confessou ter danificado 17 ônibus usando um carro oficial do estado. Sérgio se entregou à polícia voluntariamente. O governo ainda não confirmou se Edson será exonerado de seu cargo público.

