Protestos por moradia em São Paulo levam à suspensão do rodízio de veículos Confrontos ocorreram na Avenida Aricanduva e nas marginais Pinheiros e Tietê Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 12h02 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h02 )

Em São Paulo, duas manifestações por moradia resultaram em confrontos com a Polícia Militar nesta segunda-feira. Na Avenida Aricanduva, manifestantes bloquearam a via em protesto contra uma ordem de despejo, levando ao uso de gás lacrimogêneo pela polícia. A ação afetou crianças de uma escola próxima.

Simultaneamente, nas marginais Pinheiros e Tietê, manifestantes reagiram contra uma reintegração de posse planejada, interrompendo parcialmente o transporte público ao colocar fogo em pneus e trilhos de trem. Cerca de 100 pessoas participaram do protesto próximo ao complexo do Cebolão.

A Polícia Militar foi acionada para liberar as vias obstruídas e restabelecer a ordem. Durante as operações, ocorreram prisões, embora o número exato de detidos não tenha sido divulgado. Em resposta aos protestos, o rodízio de veículos foi temporariamente suspenso na capital paulista para minimizar os impactos no trânsito.

