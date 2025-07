Quadrilha invade condomínio em Higienópolis usando dados de moradora Criminosos se passaram por parentes para acessar apartamento vazio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h30 ) twitter

Quadrilha invade condomínio em Higienópolis, bairro nobre de SP, e faz arrastão

No bairro de Higienópolis, São Paulo, uma quadrilha invadiu um condomínio utilizando dados de uma moradora ausente. Um dos criminosos fingiu ser parente para entrar no apartamento, permitindo a entrada de outros dois comparsas. Câmeras capturaram o momento em que o porteiro eletrônico liberou a entrada após receber informações corretas. Os invasores saíram com mochilas cheias de joias e objetos de valor.

Especialistas alertam que esses grupos criminosos têm acesso a dados privados para realizar invasões sem levantar suspeitas. Além disso, práticas como o “efeito carona”, onde um criminoso entra junto com um morador desavisado, são comuns. A Secretaria de Segurança Pública registrou uma diminuição nos casos de furtos em condomínios, mas especialistas destacam a importância do treinamento dos funcionários e moradores para aumentar a segurança.

