Cirque du Soleil e musical em homenagem a Belchior são destaques da agenda cultural

A companhia de circo Cirque du Soleil apresenta o espetáculo "Cristal" com acrobacias e patinação no gelo no parque Vila Lobos em São Paulo, até 6 de outubro. O musical "Belchior" está em cartaz no teatro Bravos, na capital paulista, contando a trajetória do cantor até 21 de julho. Cláudio Lins lança single e clipe neste sábado (6), no Blue Note do Rio de Janeiro. A peça "Norma", estrelada por Nívea Maria e Rainer Cadete, fica em cartaz até 1º de setembro no teatro Rena Sansa em São Paulo. No Rio de Janeiro, a peça "A Hora e Vez" segue até 28 de julho no teatro Poeirinha.