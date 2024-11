Confira a agenda cultural do Brasil

Na agenda cultural de São Paulo, o espetáculo "Palavra de Mulher" reúne Lucinha Lins, Tânia Alves e Virginia Rosa para uma apresentação única no Teatro J. Safra no sábado (25), em São Paulo. Em paralelo, a exposição "Pegadas do Pequeno Príncipe" celebra 80 anos da obra no Shopping Vila Olímpia, até 30 de junho. No Rio de Janeiro, a turnê do show "Ana Canhas canta Belchior", com participação especial de Ana Carolina, acontece no Vivo Rio no domingo (26). Em Salvador, Mariana Aydar e Trio se apresentam na Caixa Cultural com clássicos nordestinos adaptados para o forró e toques pop.