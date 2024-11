Confira a programação cultural deste fim de semana

Em São Paulo, Daniel Jobim e Kell Smith apresentam uma turnê em celebração aos 50 anos do álbum Elis e Tom. O evento ocorre neste sábado (7), às 22h, no Tokyo Marine Hall. O cantor norte-americano The Weeknd realiza uma apresentação única, também neste sábado (7), às 21h, no Morumbi. A comédia musical Forever Young está em cartaz novamente após sucesso anterior. A peça narra a história de seis atores idosos que relembram os bons tempos. As apresentações ocorrem até o dia 11 de novembro, nas sextas e sábados às 20h e domingos às 19h, no teatro Fernando Torres. Em Salvador, o artista Alceu Valença apresenta o show "Alceu Dispor", cantando clássicos como Tropicana e La Belle de Jour amanhã (8), a partir das 19h, na Concha Acústica.