Qual é a Boa? Art Popular e Galinha Pintadinha são destaques da agenda cultural em SP

Em São Paulo, o grupo Art Popular apresenta o novo álbum "Canto da Razão 30 anos" hoje às 10 da noite no Tokio Marine Hall. Dado Vila Lobos e Marcelo Bonfá encerram a turnê "As Cinco Estações", com clássicos da Legião Urbana, também hoje às 10 da noite no Espaço Unimed. O top 10 da Galinha Pintadinha será apresentado hoje e no próximo sábado, dia 7 de setembro, às 16h no Teatro J. Safra. No Rio de Janeiro, a cantora Nina Wirtti participa dos Domingos Musicais celebrando o centenário de Marlene com a apresentação "Te Pego Pela Palavra", marcada para amanhã às 17he no Blue Note Rio.