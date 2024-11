Qual É a Boa? destaca apresentações de Péricles e Alexandre Pires neste fim de semana

Neste sábado (21), o sambista Péricles inicia sua turnê nacional Pagode do Pericão com a gravação de um novo DVD em Brasília, às 16h, na Orla da Concha Acústica. Em Porto Alegre, Alexandre Pires e o grupo Só Pra Contrariar realizam o show O Último Encontro como parte da despedida do cantor do grupo. Já no domingo (22), o Festival Pinheiros reúne gastronomia e ações sustentáveis na Rua dos Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Confira essas e outras atrações para curtir no fim de semana no quadro Qual É a Boa?