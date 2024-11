Shows de Bruno Mars e Alcione agitam o fim de semana em São Paulo

A cantora Alcione está de volta a São Paulo para uma apresentação como parte de sua turnê de 50 anos de carreira. O evento ocorre neste sábado (5), às 20h no Tokyo Marine Hall. Bruno Mars também se apresenta na cidade. Ele tem um total de 14 shows programados pelo Brasil. O próximo show vai ser realizado neste sábado (5), às 21h no Morumbis. Em Salvador, Zeca Pagodinho se apresenta a partir das 19h na Concha Acústica. No Paraná, Paulinho da Viola traz a turnê "Quando o Samba Chama" para Curitiba. O show está agendado para as 21h no Teatro Positivo.