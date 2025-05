Reconstituição de feminicídio em Santos busca esclarecer crime ocorrido em consultório Crime envolveu um sargento da PM e ocorreu na presença de policiais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h29 ) twitter

Reconstituição de crime do policial que matou esposa em Santos (SP) acontece nesta quinta (22)

A cidade de Santos realiza a reconstituição do feminicídio que vitimou Amanda Fernandes Carvalho em um consultório médico. O crime ocorreu em 7 de maio e envolveu o sargento da Polícia Militar Samir Rodrigues de Carvalho, acusado de matar a esposa com tiros e golpes de arma branca. A filha do casal, de 10 anos, também estava presente e ficou ferida.

A reconstituição conta com peritos da Polícia Científica e policiais civis, além de agentes da delegacia da Mulher de Santos. O objetivo é esclarecer como o crime aconteceu mesmo com a presença policial no local. Espera-se que a reprodução dos fatos ajude a preencher lacunas na investigação.

O consultório onde ocorreu o crime foi isolado, e o trânsito na área está controlado por agentes. A presença das autoridades destaca a importância do procedimento para esclarecer os detalhes do caso.

