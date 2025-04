São Paulo enfrenta aumento nos roubos de medicamentos valiosos Os roubos de medicamentos têm causado prejuízos significativos ao setor Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h06 ) twitter

Neste final de semana, uma farmácia em São Paulo foi alvo de dois criminosos que fingiram ser clientes para roubar medicamentos caros usados no tratamento de diabetes e emagrecimento. Avaliados em R$ 15 mil, os remédios foram retirados de uma geladeira após um funcionário ser coagido pelos assaltantes. Durante a fuga, os suspeitos foram interceptados pela polícia militar e presos.

Os roubos de medicamentos têm causado prejuízos significativos ao setor, com perdas estimadas em R$ 283 milhões no último ano, segundo uma pesquisa da associação dos principais distribuidores farmacêuticos do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro lideram o número de ocorrências desse tipo de crime no país.

Assista em vídeo - São Paulo tem onda de roubos de medicamentos de alto custo

