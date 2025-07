Senado vota hoje legalização de cassinos e jogos no Brasil Projeto inclui bingos, jogo do bicho e apostas em corridas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h29 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h29 ) twitter

Senado vota projeto que legaliza cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil

O Senado vota nesta terça-feira (8) um projeto que autoriza o funcionamento de cassinos no Brasil, atividade proibida desde 1946. A proposta também legaliza bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos. Cassinos poderão ser instalados em resorts e hotéis de alto padrão localizados em áreas turísticas, com restrição no número por estado.

Aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto pode atrair até R$ 100 bilhões em investimentos, segundo o relator. No entanto, enfrenta oposição de grupos como a bancada evangélica, que critica possíveis incentivos ao vício em jogos.

