STF decide sobre entrevista de Bolsonaro em meio a medidas cautelares Defesa busca clareza sobre ações permitidas após restrições judiciais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h31 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h31 )

Defesa de Bolsonaro espera decisão do STF sobre permissão para entrevistas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma entrevista concedida por ele recentemente. Os advogados querem saber quais ações ele pode realizar sem violar as medidas cautelares impostas anteriormente.

O ministro Alexandre de Moraes pode optar por esclarecer as regras, solicitar um parecer da Procuradoria-Geral da República ou até ordenar a prisão preventiva de Bolsonaro. Simultaneamente, o senador Flávio Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment contra Moraes no Senado, embora não haja sinais de que essa proposta avance.

