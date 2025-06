SUS reforça tratamento contra dermatite atópica na rede pública Pacientes terão acesso gratuito a três novas opções terapêuticas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 13h01 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h01 ) twitter

O Sistema Único de Saúde anunciou a inclusão de três novos medicamentos no tratamento para dermatite atópica: duas pomadas para uso direto na pele, tacrolimo e furoato de mometasona, além do medicamento oral metotrexato.

Pacientes com essa doença crônica e inflamatória agora terão acesso a um tratamento mais abrangente e sem custo, o que antes representava uma despesa de aproximadamente R$ 600 mensais.

A dermatite atópica, que afeta locais do corpo como cotovelos, joelhos e pescoço, pode provocar desconforto físico e emocional. Ao ampliar o protocolo de tratamento, o SUS espera realizar mais atendimentos ambulatoriais, melhorando o manejo da doença.

A incorporação dos medicamentos tem como objetivo oferecer uma abordagem mais completa para pacientes que precisavam de cuidados frequentes e caros para controlar os sintomas.

As pomadas e o medicamento oral estarão disponíveis para todos aqueles que buscam tratamento no SUS, facilitando o controle da doença e aliviando a pressão financeira sobre pacientes, como aposentados, que têm renda fixa e alta despesa com medicamentos.

