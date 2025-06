Suspeita de ataque ao senador Miguel Uribe é presa na Colômbia Katherine Martínez foi detida quando tentava fugir para o Equador Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 14h22 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h22 ) twitter

Polícia da Colômbia prende suspeita de ataque a Miguel Uribe

Katherine Martínez foi presa pela polícia colombiana por envolvimento no ataque ao senador Miguel Uribe durante um comício em 7 de junho. Identificada por câmeras de segurança, ela teria entregado a arma usada no crime. Katherine foi capturada enquanto tentava fugir para o Equador e transferida para Bogotá. Outros dois homens, suspeitos de planejar o crime, também estão presos. Miguel Uribe sofreu ferimentos graves, incluindo dois tiros na cabeça e um no joelho, e segue internado em estado crítico.

Assista ao vídeo - Polícia da Colômbia prende suspeita de ataque a Miguel Uribe

