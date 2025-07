Suspeito é preso ao colidir carro roubado em residência durante perseguição Veículo furtado foi recuperado após ação policial em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h46 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h46 ) twitter

Suspeito dá de cara com viatura da polícia quando levava carro roubado para desmanche

Um homem foi preso em São Paulo após furtar um carro e tentar levá-lo para um desmanche ilegal. Durante a fuga, que durou 15 minutos, ele colidiu com uma residência. Segundo a polícia, o veículo havia sido furtado horas antes na cidade.

O suspeito perdeu o controle do carro ao se deparar com uma viatura policial. Apesar do acidente, ele sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital antes de ser encaminhado à delegacia. O carro foi devolvido à proprietária após o incidente.

Assista ao vídeo - Suspeito dá de cara com viatura da polícia quando levava carro roubado para desmanche

