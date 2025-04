Suspeitos de ataque com granada a policiais são presos em Minas Gerais Criminosos tentaram roubar veículo de policiais e lançaram granada durante troca de tiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h05 ) twitter

Suspeitos de ataque com granada a policiais são presos em Minas Gerais

Carlos Eduardo Mendes dos Santos e um cúmplice foram presos após um violento ataque com granada contra policiais civis em Viçosa, Minas Gerais. Durante uma tentativa de assalto no bairro do Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro, os policiais reagiram à abordagem de três criminosos. Durante o confronto, uma granada foi lançada no veículo dos agentes por Carlos Eduardo, que foi posteriormente localizado em uma área rural isolada após percorrer mais de 400 quilômetros.

Os policiais sofreram ferimentos nas mãos e braços; um deles ainda está hospitalizado. O comparsa de Carlos Eduardo foi preso por tráfico de drogas dias após o incidente. Um terceiro suspeito, Kevin Vinícius Alves Ferreira, já foi identificado e continua foragido. Os criminosos fugiram para a comunidade Gardene Azul em Jacarepaguá após o crime.

Assista em vídeo - Suspeitos de ataque com granada a policiais são presos em Minas Gerais

