Suspeitos são presos após invadirem condomínio em São Paulo Criminosos enfrentaram dificuldades com fechaduras digitais e foram detidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h19

Polícia prende criminosos que invadiram condomínio no Ibirapuera, bairro nobre de SP

Policiais militares prenderam três homens e apreenderam um menor suspeitos de invadir um condomínio na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o carro preto dos criminosos entrou na garagem quando um morador saía. Três homens desceram do veículo enquanto um permanecia para dar cobertura.

Os suspeitos tentaram acessar os apartamentos, mas enfrentaram dificuldades devido às fechaduras digitais. Um dos homens desceu para buscar uma ferramenta na rua, mas foi abordado pelo porteiro, que acionou a polícia. Os suspeitos ameaçaram o porteiro e, ao perceberem que a polícia estava a caminho, tentaram fugir. Durante a perseguição, o veículo colidiu, resultando na prisão do grupo.

Polícia prende criminosos que invadiram condomínio no Ibirapuera, bairro nobre de SP

