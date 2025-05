Temporal provoca desabamento de teto no restaurante Madalosso em Curitiba Incidente ocorreu durante forte chuva e granizo na capital paranaense Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h43 ) twitter

Teto do restaurante Madalosso desaba durante temporal em Curitiba (PR)

O teto do restaurante Madalosso, em Curitiba, desabou durante uma tempestade que atingiu a cidade. Imagens registradas por clientes capturaram o momento do incidente, mas foram interrompidas devido ao susto. O restaurante, conhecido por ser o maior do mundo segundo o Livro dos Recordes, foi evacuado para garantir a segurança de todos os presentes. Apesar do impacto do desabamento, não houve feridos.

A tempestade trouxe chuvas intensas e granizo, já previstas com a chegada de uma nova frente fria. Diversos bairros de Curitiba e regiões próximas foram afetados. A prefeitura ainda não divulgou informações detalhadas sobre os danos causados pela tempestade na cidade.

