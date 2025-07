Três concessionárias concentram maioria dos casos de vandalismo em ônibus em São Paulo Relatório revela que quase metade dos ataques ocorre nas zonas sul e oeste Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h10 ) twitter

Três concessionárias concentram metade dos casos de ônibus vandalizados em São Paulo

Um relatório recente indicou que três concessionárias de ônibus em São Paulo concentram metade dos casos de vandalismo na cidade.

A maior parte dos ataques, cerca de 80%, ocorreu nas zonas sul e oeste, com a zona sul registrando danos em 85 ônibus. As imagens mostram veículos com vidros quebrados e equipes realizando reparos.

A polícia deteve três suspeitos e apreendeu um adolescente, todos acusados de tentativa de homicídio. No entanto, os depoimentos dos suspeitos ainda não foram divulgados.

A SPTrans confirmou que quase 400 ônibus já foram vandalizados. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana repudiaram veementemente os ataques. As investigações continuam para descobrir as motivações por trás desses atos.

