Turistas enfrentam frio extremo após se perderem em Itatiaia Grupo acessou trilha sem autorização e foi resgatado após alerta de funcionários Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h37 )

Cinco turistas passaram um dia inteiro perdidos nas trilhas do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Durante a noite, eles enfrentaram temperaturas de até 9 graus Celsius negativos. Segundo a administração do parque, o grupo acessou a trilha irregularmente, sem agendamento prévio e sem equipamentos adequados. Apesar dos alertas dos funcionários sobre os riscos envolvidos, os turistas decidiram seguir adiante. Após serem resgatados, receberam atendimento médico e foram liberados.

