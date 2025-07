Ultraleve cai em rodovia na Itália, matando casal Acidente aéreo no norte da Itália deixa dois mortos; motoristas escapam com ferimentos leves Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 14h08 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h08 ) twitter

Vídeo: avião ultraleve cai em rodovia na Itália e deixa dois mortos

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram a queda de um avião ultraleve em uma rodovia no norte da Itália. A aeronave caiu de bico e explodiu, resultando na morte de um casal de 75 e 60 anos que estava a bordo. Motoristas que trafegavam pela via não conseguiram parar a tempo e atravessaram as chamas, sofrendo apenas ferimentos leves.

