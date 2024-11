Bandidos se passam por prestadores de serviço e levam mais de 2.000 peças de joalheria

Dois homens vestidos como prestadores de serviço entraram em uma joalheria em Osasco (SP) e roubaram mais de duas mil joias em ouro e prata. Após se passarem por clientes, eles renderam funcionários, os trancaram no banheiro, assaltaram o cofre e as joias nas vitrines. A dupla contou com apoio externo e fugiu por uma área sem vigilância por câmeras. A polícia coletou impressões digitais, mas nenhum suspeito foi preso até agora. A joalheria, que opera há 30 anos, é a única unidade remanescente de sete fechadas anteriormente devido à criminalidade.