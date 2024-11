Corpo de Washington Olivetto será cremado em Itapecerica da Serra (SP)

O corpo do publicitário Washington Olivetto será velado e cremado na tarde desta segunda-feira (14), em Itapecerica da Serra (SP). Multipremiado, ele morreu no domingo, no Rio de Janeiro, após cinco meses internado com insuficiência pulmonar. Olivetto tinha 73 anos. O publicitário foi criador de comerciais e produziu os dois únicos comerciais brasileiros na lista dos 100 maiores do mundo. Conquistou mais de 50 leões no Festival de Publicidade de Cannes e foi eleito duas vezes o publicitário do século pela Associação Latino-Americana de Publicidade. Nascido na Lapa, em São Paulo, começou a trabalhar como estagiário em uma agência aos 18 anos. Fundou a W Brasil, que inspirou uma música de Jorge Ben Jor. Em 2001, foi sequestrado em São Paulo e passou três meses em cativeiro.