Empresários e comerciantes são vítimas de cobranças indevidas na conta bancária

Um empresário do Paraná pagou um boleto de R$ 984,90 emitido por uma empresa diretamente na conta bancaria da empresa. Após o pagamento, recebeu uma mensagem do banco sobre possível fraude e descobriu que a cobrança era indevida. A empresa foi citada em várias reclamações online por emitir boletos sem relação com os serviços prestados. O sócio da empresa admitiu falhas no sistema e afirmou que estão trabalhando para resolver a situação e reembolsar os valores pagos. Especialistas alertam sobre a importância de verificar cobranças antes do pagamento.