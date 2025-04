Árvore cai sobre carro na zona sul de São Paulo

O vento forte derrubou uma árvore sobre um carro na Vila Mascote, na zona sul de São Paulo, no domingo (7). O veículo foi removido após oito horas por uma equipe da prefeitura, e a energia só retornou à noite. No centro, uma árvore grande caiu sobre a fiação elétrica na rua Mendes Júnior, bloqueando o trânsito. Moradores e comerciantes enfrentam falta de internet devido aos danos. As temperaturas devem subir ao longo da semana, mas ainda há previsão de pancadas isoladas.



